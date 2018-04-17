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Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего»
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Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего» 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На монете стоит дата — 2039 год, а также отчеканены символы фашисткой Германии.
Рабочий Диего Авилес утверждает, что обнаружил на строительной площадке монету, которая доказывает существование параллельной вселенной. Видеозапись со странным артефактом была опубликована на YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0.
На монете можно рассмотреть дату ее чеканки, в которой указан 2039 год. То есть она должна «появиться» на свет только через 11 лет. При этом на металле изображен герб Третьего рейха, а также есть две надписи на разных языках.
Alles in einer nation — с немецкого можно перевести как «Все одной нации», что прекрасно подходит под саму суть нацисткой идеи. Вторая надпись сделана на испанском языке — Nueva Alemania — «Новая Германия».
Сторонники теории заговора предполагают, что монета случайно попала в наш мир из параллельной вселенной, где во Второй мировой войне действительно одержали победу фашисты. Однако скорее всего это всего лишь чья-то шутка или образец очень своеобразной сувенирной продукции.
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