В США защита Никулина ждет предложения обвинения о сделке со следствием

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости . Защита российского гражданина Евгения Никулина , который обвиняется в США во взломе ряда социальных СМИ, включая LinkedIn, пока не планирует выдвигать условия сделки с правосудием и ждет встречного предложения обвинения, заявил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.

"Мы всегда пытаемся посмотреть, что предложит сторона обвинения. Основываясь на этом, мы изучим, что лучше для нашего клиента", — сказал Бух. На данном этапе, по его словам, возможность сделки пока не рассматривается — до этого осталось еще по меньшей мере несколько месяцев.

Сделка с правосудием предполагает признание вины — как правило, лишь по части обвинений, — в обмен на снижение максимального срока наказания.

По словам адвоката, защита предполагает изучить большой объем доказательств — «несколько терабайт информации». Бух отметил также, что намерен встретиться с Никулиным во вторник, а вскоре после этого провести встречу с прокурорами.

Адвокат выразил надежду, что Никулину не придется столкнуться с большим сроком заключения, поскольку число пострадавших ограничено. Тем не менее, несколько вменяемых Никулину преступных эпизодов «тянут» на срок от пяти до десяти лет.