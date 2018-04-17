Ещё
В США защита Никулина ждет предложения обвинения о сделке со следствием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США защита Никулина ждет предложения обвинения о сделке со следствием 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Защита российского гражданина Евгения Никулина, который обвиняется в США во взломе ряда социальных СМИ, включая LinkedIn, пока не планирует выдвигать условия сделки с правосудием и ждет встречного предложения обвинения, заявил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.
"Мы всегда пытаемся посмотреть, что предложит сторона обвинения. Основываясь на этом, мы изучим, что лучше для нашего клиента", — сказал Бух. На данном этапе, по его словам, возможность сделки пока не рассматривается — до этого осталось еще по меньшей мере несколько месяцев.
Сделка с правосудием предполагает признание вины — как правило, лишь по части обвинений, — в обмен на снижение максимального срока наказания.
По словам адвоката, защита предполагает изучить большой объем доказательств — «несколько терабайт информации». Бух отметил также, что намерен встретиться с Никулиным во вторник, а вскоре после этого провести встречу с прокурорами.
Адвокат выразил надежду, что Никулину не придется столкнуться с большим сроком заключения, поскольку число пострадавших ограничено. Тем не менее, несколько вменяемых Никулину преступных эпизодов «тянут» на срок от пяти до десяти лет.
Задержанный в октябре 2016 года в Праге и обвиняемый в хакерстве в России и США Никулин в конце марта решением главы чешского минюста был выдан в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин содержится в тюрьме в Сан-Франциско. Никулин своей вины не признает.
РИА Новости: последние новости
СМИ: российские "Черные дыры" не дали британской подлодке ударить по Сирии Президент Кипра готов возобновить переговоры по кипрскому урегулированию Алюминий подорожал до максимума за 6,5 года из-за санкций против "Русала"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин придумал способ победить коррупцию152
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте236
Российская подлодка спасла Сирию от Британии221
Российский «Панцирь» отбил атаку США722
Россия получила неожиданную поддержку148
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение