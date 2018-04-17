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Элегантная Полина Гагарина и постройневшая Ева Польна на весеннем фестивале
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Элегантная Полина Гагарина и постройневшая Ева Польна на весеннем фестивале 

Passion.ru 59 минут назад
Фото: Passion.ru
На днях в московском Crocus City Hall состоялся большой весенний фестиваль «Звезды Русского Радио».
Свои главные хиты исполнили Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Вера Брежнева, Родион Газманов, Слава, Александр Маршал, Непара, Николай Басков, Зара, Митя Фомин, Юлианна Караулова, Градусы, Nyusha, Егор Крид, M.Band, Пицца, Жасмин, Ева Польна, Банд’Эрос, Дискотека Авария, Ёлка, Artik&Asti, Маша Вебер, ЮрКисс, Елена Север, Burito, 5sta Family, ВладиМир, Алекс Малиновский, Земляне, Queens, Катя Ростовцева и многие другие.
Телеверсия Большого весеннего фестиваля «Звезды Русского Радио» будет показана на Первом канале.
Фото: архивы пресс-служб
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