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Полицейские, имеющие в своей семье ребёнка-инвалида, получат преимущественное право на соцвыплату
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Полицейские, имеющие в своей семье ребёнка-инвалида, получат преимущественное право на соцвыплату 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудники и граждане, уволенные со службы в органах внутренних дел и состоящие на учёте в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты (ЕСВ) за ребёнка-инвалида в своей семье, получат на это приоритетное право.
Соответствующий закон будет вынесен на одобрение Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании 16 апреля. Законопроект был внесён в Госдуму группой депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Поправки направлены на совершенствование порядка предоставления сотрудникам органов внутренних дел ЕСВ для приобретения или строительства жилого помещения.
Авторы документа отмечают, что предложенные ими поправки закрывают законодательный пробел в Федеральном законе «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации». В действующей редакции закона преимущественное право на получение ЕСВ на строительство жилья имеют удостоенные звания Героя Российской Федерации, ветераны боевых действий на территории Афганистана и полицейские с тремя и более детьми.
Отсутствие в этом списке граждан, имеющих ребёнка-инвалида является несправедливым упущением. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что поправки «восстанавливают социальную справедливость, обеспечив приоритетный порядок получения ЕСВ для граждан, имеющих хотя бы одного ребёнка-инвалида, совместно проживающего с ними». В первом чтении документ был принят 18 февраля.
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