Полицейские, имеющие в своей семье ребёнка-инвалида, получат преимущественное право на соцвыплату

Сотрудники и граждане, уволенные со службы в органах внутренних дел и состоящие на учёте в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты (ЕСВ) за ребёнка-инвалида в своей семье, получат на это приоритетное право.

Авторы документа отмечают, что предложенные ими поправки закрывают законодательный пробел в Федеральном законе «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации». В действующей редакции закона преимущественное право на получение ЕСВ на строительство жилья имеют удостоенные звания Героя Российской Федерации , ветераны боевых действий на территории Афганистана и полицейские с тремя и более детьми.

Отсутствие в этом списке граждан, имеющих ребёнка-инвалида является несправедливым упущением. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что поправки «восстанавливают социальную справедливость, обеспечив приоритетный порядок получения ЕСВ для граждан, имеющих хотя бы одного ребёнка-инвалида, совместно проживающего с ними». В первом чтении документ был принят 18 февраля.