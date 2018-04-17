В Москве пройдет международный форум русскоязычных вещателей

"Каждый участник сможет поделиться своим опытом, рассказать о трудностях русскоязычного вещания за рубежом", — отмечают организаторы.

Основными темами форума в этом году станут тенденции развития и роль русскоязычного вещания в мире, будущее подкастинга в России, актуальные политические вопросы для русскоязычного вещания за рубежом, взаимодействие русскоязычных вещателей, работающих за рубежом, и вещателей в России.

В качестве почетных гостей к участию в мероприятии приглашены президент Российской академии радио, генеральный директор РТРС Андрей Романченко , официальный представитель МИД, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова , заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин

По завершению международного форума будут награждены вещатели по шести номинациям. Форум пройдет в пресс-центре МИА «Россия сегодня».