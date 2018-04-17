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В Москве пройдет международный форум русскоязычных вещателей
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В Москве пройдет международный форум русскоязычных вещателей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Четвертый международный форум русскоязычных вещателей, который соберет более 200 участников из России, стран СНГ, Европы, Северной и Южной Америки, пройдет во вторник в Москве при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Министерства иностранных дел РФ.
"Каждый участник сможет поделиться своим опытом, рассказать о трудностях русскоязычного вещания за рубежом", — отмечают организаторы.
Основными темами форума в этом году станут тенденции развития и роль русскоязычного вещания в мире, будущее подкастинга в России, актуальные политические вопросы для русскоязычного вещания за рубежом, взаимодействие русскоязычных вещателей, работающих за рубежом, и вещателей в России.
В качестве почетных гостей к участию в мероприятии приглашены президент Российской академии радио, генеральный директор РТРС Андрей Романченко, официальный представитель МИД, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Отмечается, что программу Форума в этом году разрабатывала рабочая группа, в которую вошли декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, академик РАР Андрей Быстрицкий, генеральный директор телеканала Russia Today Алексей Николов, глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, первый секретарь ДИП МИД России Илья Ерофеев, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik Алексей Орлов, начальник Управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Россотрудничества Ольга Евко, директор радиостанции «МИР» Елена Коритич, главный редактор «СПОРТ FM» Алёна Масуренкова и другие.
По завершению международного форума будут награждены вещатели по шести номинациям. Форум пройдет в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
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