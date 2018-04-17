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В Ессентуках подведут итоги работы Минкавказа РФ в 2017 году
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В Ессентуках подведут итоги работы Минкавказа РФ в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Итоги работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа и основные задачи, стоящие перед ведомством в 2018 году, обсудят 17 апреля на коллегии в департаменте территориального развития министерства. Об этом сообщила пресс-служба Минкавказа РФ.
"Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов выступит на коллегии с докладом об итогах деятельности Министерства РФ по делам Северного Кавказа в 2017 году и задачах на 2018 год", — говорится в сообщении.
Поясняется, что в мероприятии примут участие представители Государственной думы, Совета Федерации, главы и председатели правительств субъектов СКФО, аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Агентства стратегических инициатив (АСИ), компаний «Курорты Северного Кавказа» и «Корпорации развития Северного Кавказа», члены Общественного совета при Минкавказе РФ.
Заседание коллегии пройдет в департаменте территориального развития Министерства РФ по делам Северного Кавказа в городе Ессентуки.
Согласно публичной декларации целей и задач Минкавказа РФ на 2017 год, ведомство ставило перед собой задачу проведения проектно-изыскательных работ по проекту инновационного медицинского кластера на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Также обозначено было продолжение работы и над другими значимыми для СКФО и всей страны проектами: Каспийским транспортно-логистическим комплексом, возобновлением разработки Тырныаузским вольфрамо— молибденового месторождения, работе над туристического кластера, включающего в себя горнолыжные курорты «Архыз» (Карачаево-Черкесия), «Эльбрус» (Кабардино-Балкария) и «Ведучи» (Чечня).
Среди стоящих перед ведомством задач обозначено сопровождение реализуемых в регионах Северного Кавказа инвестиционных проектов, развитие международного сотрудничества, комплексное развитие города-курорта Кисловодска и разработка федеральных законов «О курортном регионе „Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды“ и „О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае“.
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