Россия создаст ледостойкую платформу «Северный полюс» 

В России начнётся проектирование и строительство самодвижущейся платформы «Северный полюс». На эти цели выделено почти семь миллиардов рублей. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 17 апреля.
Согласно документу, финансирование проекта составит 363 миллиона в 2018 году, 4325,6 миллиона — в 2019 году, 2278 миллиона — в 2020 году. Как ожидается, «Северный полюс» будет введён в эксплуатацию в 2020 году. Исполнителем работ назначено АО «Адмиралтейские верфи».
В кабмине отметили, что создание платформы поспособствует «закреплению российского присутствия в Арктике и позиций России как мирового лидера полярной науки, позволит расширить арктические научные исследования».