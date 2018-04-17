Медведев встретится с членами бюро правления РСПП

Такие встречи главы кабмина с руководством крупнейшего бизнес-объединения уже стали традицией. Так, в 2016 году на аналогичной встрече обсуждались российское продэмбарго, введенное в связи с антироссийскими санкциями Запада, а также проблематика неналоговых платежей и льгот для бизнеса. Тогда Медведев отметил, что предприниматели неоднократно говорили, что принцип стабильности важнее льгот и преференций и что устойчивость подходов и стабильность регулирования создают важнейшие условия для развития бизнеса. По его словам, «насколько государство способно обеспечить предсказуемость правил на рынке, стабильность налоговой системы, гарантий защиты прав предпринимателей, это все и определяет климат».

Неналоговые платежи были одной из тем встречи Шохина с Медведевым, которая прошла в конце марта 2018 года. Тогда глава РСПП обратился к премьеру с просьбой поддержать позицию бизнеса в вопросе временной отсрочки для введения неналоговых платежей сроком на шесть месяцев до начала финансового года. Медведев же подчеркнул, что нельзя допустить ситуацию, когда ведомства «изобретают» новые неналоговые платежи, так как «это бьет и по бизнесу, и по экономике в целом».