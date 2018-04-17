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Развитие событий при ядерном ударе по Вашингтону показали на видео
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Развитие событий при ядерном ударе по Вашингтону показали на видео 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Русская Весна
Американский журнал Science представил сценарий развития событий при возможном ядерном ударе по Вашингтону.
Согласно сценарию, разработанному еще в 1950-х годах, взрыв случится в понедельник утром в мае, в нескольких кварталах от Белого дома. Ядерный теракт с помощью обычного фургона для доставки устроит группа боевиков на пересечении улиц 16-й и K в центре Вашингтона, сообщается на сайте журнала.
Большинство городских кварталов исчезнет в огромном ядерном шаре, его размер составит 2/3 от огненного шара в Хиросиме. Взрыв, приведенный в действие 5 кг обогащенного урана, уничтожит здания в радиусе минимум 1 км от эпицентра, погибнут сотни тысяч человек.
Электромагнитный импульс приведет к поломке сотовых телефонов в радиусе 5 км и обесточиванию ЛЭП на большей части Вашингтона. Дороги, ведущие на выезд из города, встанут в бесконечных пробках: кто-то будет пытаться покинуть столицу США, другие — искать родных либо врачей.
Отмечается, что такой сценарий отрабатывался в 1950-х годах для тренировки специальных служб.
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