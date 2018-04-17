Минкавказ получил полномочия по управлению экономическими зонами в СКФО 

Правительство передало от Министерства экономического развития России Министерству по делам Северного Кавказа обязанность по управлению особыми экономическими зонами на территории Северо-Кавказского федерального округа. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 17 апреля.
«Установить, что Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа является правопреемником Министерства экономического развития Российской Федерации в отношении обязательств в сфере управления особыми экономическими зонами на территории Северо-Кавказского федерального округа», — говорится в документе.
Отмечается, что реализация полномочий Минкавказа будет осуществляться в пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда ведомства.