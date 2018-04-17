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«Стеклотех» планирует увеличить выпуск тары для химической промышленности
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«Стеклотех» планирует увеличить выпуск тары для химической промышленности 

ИнформУпак 1 час назад
Е. Острягина подчеркнула, что завод успешно освоил выпуск тары, отличающейся улучшенной противоударностью и устойчивостью к повышенному давлению. Эта продукция пользуется популярностью среди предприятий химической отрасли.
Тюменские производители рассчитывают через полтора-два года существенно увеличить объемы производства тары для химических реактивов, модернизировав действующее производство. В частности, на заводе планируют заменить печь.
Ранее сообщалось, что в текущем году «Стеклотех» планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции и освоить производство стеклотары оригинальной формы.
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