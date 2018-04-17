«Стеклотех» планирует увеличить выпуск тары для химической промышленности

Е. Острягина подчеркнула, что завод успешно освоил выпуск тары, отличающейся улучшенной противоударностью и устойчивостью к повышенному давлению. Эта продукция пользуется популярностью среди предприятий химической отрасли.

Тюменские производители рассчитывают через полтора-два года существенно увеличить объемы производства тары для химических реактивов, модернизировав действующее производство. В частности, на заводе планируют заменить печь.

Ранее сообщалось, что в текущем году «Стеклотех» планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции и освоить производство стеклотары оригинальной формы.