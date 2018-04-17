В Узбекистане будет создана новая свободная экономическая зона

Предприятия новой зоны будут специализироваться на глубокой переработке природно-минеральных ресурсов. Цель проекта — создавать качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Сфера применения конечной продукции — текстильная промышленность, упаковка, сельскохозяйственная деятельность, машиностроение, энергетика и другие. Согласно указу, СЭЗ будет действовать на протяжении 30 лет с возможностью пролонгации. Также в стране уже на данный момент действуют семь свободных экономических зон, занимающихся в основном производством фармпродукции.