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Российские экспортёры смогут онлайн оформить разрешение на вывоз технологичных товаров
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Российские экспортёры смогут онлайн оформить разрешение на вывоз технологичных товаров 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Участники внешнеэкономической деятельности смогут оформить в электронном виде разрешение Комиссии по экспортному контролю на вывоз товаров и технологий. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 17 апреля.
Согласно документу, кроме разрешения онлайн можно будет оформить одноразовую лицензию ФСТЭК России на вывоз и ввоз контролируемых товаров и технологий, а также отчёт участника внешнеэкономической деятельности о поставке продукции по лицензиям. Кроме того, в электронной форме можно будет продлить лицензию или разрешение и получить уведомление о готовности документов. Также предусмотрена возможность приостановления действия или аннулирования выданных разрешений также в электронной форме.
В кабмине ожидают, что нововведения упростят процедуру администрирования поставок высокотехнологичной и инновационной продукции и снизят административную нагрузку на экспортёров.
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