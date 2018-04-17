Российские экспортёры смогут онлайн оформить разрешение на вывоз технологичных товаров

Участники внешнеэкономической деятельности смогут оформить в электронном виде разрешение Комиссии по экспортному контролю на вывоз товаров и технологий. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 17 апреля.

Согласно документу, кроме разрешения онлайн можно будет оформить одноразовую лицензию ФСТЭК России на вывоз и ввоз контролируемых товаров и технологий, а также отчёт участника внешнеэкономической деятельности о поставке продукции по лицензиям. Кроме того, в электронной форме можно будет продлить лицензию или разрешение и получить уведомление о готовности документов. Также предусмотрена возможность приостановления действия или аннулирования выданных разрешений также в электронной форме.

В кабмине ожидают, что нововведения упростят процедуру администрирования поставок высокотехнологичной и инновационной продукции и снизят административную нагрузку на экспортёров.