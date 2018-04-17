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Финансирование программ по развитию туризма и информационного общества пересмотрено
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Финансирование программ по развитию туризма и информационного общества пересмотрено 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Государственные программы «Информационное общество» на 2011-2020 годы и «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы приведены в соответствие с бюджетом на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Соответствующие постановления Правительства вступили в силу 17 апреля.
Так, согласно первому документу, на реализацию программы по развитию информационного общества будет выделено 131,8 миллиарда рублей в 2018 году, более 109 миллиардов в 2019 году и более 111,7 миллиарда в 2020 году. Кроме того, в программе были сформированы разделы по опережающему развитию приоритетных территорий и актуализирован состав целевых показателей и мероприятий.
В частности, в Санкт-Петербурге планируется создать инновационный научно-технологический центр нового поколения, включающий в себя современный университетский кампус Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Он будет ориентирован на всестороннее развитие образовательной, инновационной и производственной инфраструктуры.
В соответствии со вторым постановлением в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» скорректированы мероприятия по опережающему развитию Дальневосточного федерального округа. Кроме того, введены разделы по опережающему развитию приоритетных территорий: Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального округа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополя, Арктической зоны.
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