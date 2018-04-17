Финансирование программ по развитию туризма и информационного общества пересмотрено

Государственные программы «Информационное общество» на 2011-2020 годы и «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы приведены в соответствие с бюджетом на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Соответствующие постановления Правительства вступили в силу 17 апреля.

Так, согласно первому документу, на реализацию программы по развитию информационного общества будет выделено 131,8 миллиарда рублей в 2018 году, более 109 миллиардов в 2019 году и более 111,7 миллиарда в 2020 году. Кроме того, в программе были сформированы разделы по опережающему развитию приоритетных территорий и актуализирован состав целевых показателей и мероприятий.

В частности, в Санкт-Петербурге планируется создать инновационный научно-технологический центр нового поколения, включающий в себя современный университетский кампус Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Он будет ориентирован на всестороннее развитие образовательной, инновационной и производственной инфраструктуры.