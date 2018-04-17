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Twist Bioscience запишет вашу любимую песню прямо в ДНК
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Twist Bioscience запишет вашу любимую песню прямо в ДНК 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
На сегодняшний день существует масса способов хранения информации от облачных сервисов до «дедовских» методов записи на болванки или внешние жесткие диски. Однако с развитием технологий объем файлов увеличивается, и нам требуются более емкие носители данных. Мы уже рассказывали о том, что компании Twist Bioscience удалось записать песню в ДНК. Но сейчас представители фирмы сообщают, что готовы записать любой трек в ДНК для того, чтобы сохранить его в набирающем популярность формате.
Напомним, что стартап занимается печатью искусственных нитей ДНК и искусственных генов. А носитель ДНК-информации размером с таблетку может хранить больше данных, чем жесткий диск емкостью в несколько терабайт. Twist Bioscience уже привлекли 259 миллионов долларов инвестиций. Сейчас воспользоваться услугами компании может любой желающий, с той лишь оговоркой, что стоить это будет довольно-таки дорого. К примеру, для того чтобы загрузить в ДНК свою любимую песню объемом всего в 12 мегабайт, придется потратить около 100 000 долларов США. Но не все так плохо! По заявлению директора Twist Bioscience Эмили Лепруст,
«В ближайшие годы цена на хранение данных на ДНК будет только падать, и к 2028 году эта услуга будет стоить около 10 центов. Сейчас мы продолжаем эксперименты с записью информации в гены. А за сохранность данных переживать не стоит: для всей информации создаются бэкапы, а это значит, что ее можно будет восстановить за несколько минут».
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Предложено еще одно объяснение тому, почему мы не нашли разумную жизнь в космосе Он сказал «Поехали!», он взмахнул рукой. С Днем космонавтики! #новости высоких технологий | Выпуск 239
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