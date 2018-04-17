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Стартап Twist Bioscience «зашьёт» любимую песню в ваш ДНК. Всего за $100 тысяч
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Стартап Twist Bioscience «зашьёт» любимую песню в ваш ДНК. Всего за $100 тысяч 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Объем рынка хранения данных составляет $30 млрд в год, а объемы данных к 2025 году составит 163 зетабайт. Эти данные можно разместить в памяти 1,2 триллионов iPhone в максимальной комплектации. Решения в области хранения информации предложил американский стартап Twist Bioscience — компания разработала технологию, которая позволяет записывать информацию в ДНК. Об этом пишет Technology review.
Стратап занимается печатью нитей ДНК или искусственных генов. Небольшой кусок такого материал велечиной с таблетку может хранить больше данных, чем жесткий диск компьютера. В пяти раундах инвестиций Twist Bioscience привлёк $259 млн  Воспользоваться услугами компании может любой пользователь, однако запись данных в гены пока стоит дорого. Например, чтобы загрузить в ДНК свою любимую песню объемом в 12 мегабайт, придется заплатить около $100 тысяч.
По словам CEO Twist Bioscience Эмили Лепруст, в ближайшие годы цена на хранение данных в генах будет падать — к 2028 году услуга будет стоит около 10 центов.
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Сейчас компания экспериментирует с записью информации в гены. В прошлом году ей удалось закодировать музыкальные клипов с джазового фестиваля Мезе объемом в 20 гигабайт. В Twist Bioscience отмечают, что для всех записей создаются бэкапы — это значит, что информацию можно будет восстановить за несколько минут.
Ранее стартап HumanCode научил искусственный интеллект составлять ДНК-портрет еще не родившегося ребенка. Будущие родители получают колбы, в которых нужно оставить образцы слюны. Колбы отправляются в лабораторию: там специалисты расшифровывают генетический код и «скармливают» данные алгоритму. Искусственный интеллект предскажет цвет глаз и волос будущего ребенка, его физические и умные способности и даже черты характера.
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