9 полезных сервисов, без которых не обойтись владельцам домашних животных 

Гостиницы для животных Их сейчас очень много, на любой вкус и кошелек. Есть отели специально для собак и отдельно для кошек, шиншилл — кого угодно. В зависимости от количества услуг и складывается цена: есть ли свой ветеринарный врач, территория для выгула, отдельные апартаменты и тому подобное. Вариант: частная передержка. Дешевле, но тут надежда только на сарафанное радио, ведь что одному хорошо, то другому может и не подойти. А еще есть догситтеры, они же выгульщики. Они нужны тем хозяевам, которые не представляют себе возможным отдать животное из дома куда-либо. Тогда вам подбирают человека, который будет вашей собаке и няней, и другом, и выгульщиком на вашей территории пока вы, например, в отпуске. Стрижка только начата Очередная услуга — грум-сервис. И не думайте, что она нужна только мелким собачкам типа йорков или пуделей. Грумер работает и с кошками, и с хорьками, и с другими зверушками. Если у питомца колтуны, а он своенравен, то не нужно рисковать собой. Парикмахер для животных и подшерсток вычешет специальной расческой-фурминатором, и выстрижет аккуратно, не поранив животное, жуткие колтуны, к которым вы даже не знали как подступиться, и даже ногти по вашей просьбе подстрижет. А собачкам может стильную прическу сделать. Сегодня для животных есть настоящие салоны красоты. При них работают бутики одежды и аксессуаров для четвероногих модников. А еще в таких салонах есть новейшая система по удалению зубного камня ультразвуком, спа-маски и обертывания, восстанавливающие процедуры для шерсти (волос), ультрамодные стрижки. Но ничто не мешает вызвать грумера к себе на дом. Собака-гуляка Вы обожаете свою собаку, но вас гложет чувство вины за то, что вы мало с ней гуляете? Или вы болеете. Или… В жизни много чего может случиться, но животное не должно страдать. Именно для этого существуют сервисы выгула. Их много, но нужно выбрать лучшую компанию. Как? Вас еще по телефону расспросят о том, что любит собака, о ее нюансах в поведении, а затем в течение нескольких часов пришлют на почту список выгульщиков на выбор (тут уж вам решать, нужен ли вам просто студент, обожающий собак, или кинолог, который не только выгуляет собаку, но и позанимается с ней). Это влияет на цену. Кстати в хороших компаниях в оплату входит и мытье лап собаке, кормежка. Потом вам на почту приходит рассказ от выгульщика про прогулку, фото и даже маршрут, по которому питомец прогулялся. А еще у хороших выгул-сервисов у кинологов с собой есть специальное снаряжение — ваш пес, даже если захочет, не сможет сорваться с поводка и убежать. Еще одна услуга есть у данного сервиса — дневная няня. Что поделаешь: животные, как некоторые люди, не выносят одиночества. Няню вам дают на выбор и проверенную. Доктор на дом К сожалению, животные порой болеют. Кто-то через знакомых находит своего Айболита, кто-то выбирает подходящую клинику рядом с домом, а некоторые вызывают доктора на дом. На дом выезжает не только ветеринар (обычно эту услугу оказывает личный знакомый врач или доктора из сети клиник), но и врачи узких специальностей: кардиолог, акушер, даже хирург. Ну и, конечно, лаборанты для забора крови, мазков. Стоит это не так дешево, но иногда пожалеть нервы животного и вызвать ветеринара на дом — более правильное решение. Зоотакси Такое такси перевезет вас и вашего питомца не только на дачу Подмосковье, но и в другие города России. Вместительность автотранспорта позволяет взять с собой все необходимое. Водители всегда помогут с погрузкой и разгрузкой. Эти фирмы работают с авиа— и железнодорожными компаниями, осуществляют перевозку питомцев как по территории России, так и за ее пределами. Они отслеживают местоположение вашего питомца все время, предоставляют вам информацию о его времени прибытия на принимающую сторону. Кроме того, в такси есть все, что пригодится вашему питомцу: удобные переноски, одноразовые пеленки, когтеточки, лежаки, страхующие ремни, игрушки и так далее (все это проходит дезинфекцию). Есть даже таблетки от укачивания. «День рождения кота Леопольда» Да, мы, хозяева животных, — странные люди. Мы празднуем не только дни рождения близких, но и своих четвероногих любимчиков. Сегодня появилось много фирм, готовых предоставить вашему питомцу тортики, мини-пирожные, маффины, печенье или пончики в праздничный день. Лакомства готовятся из свежих органических продуктов, пригодных в пищу даже человеку, они не содержат соли, сахара, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов, любых вкусовых добавок, искусственных жиров, сои и ГМО. На тортике можно даже заказать поздравительную надпись. Желательно, чтобы десерт для животного был изготовлен из того, что собака или кошка ели раньше, чтобы избежать аллергии. ЗОЖ-еда для питомцев Тренд на правильное питание достиг собак и кошек. Недавно в России запустили первое производство свежей натуральной еды для собак и кошек по системе BARF. Hati Food — это только свежее мясо, субпродукты (почки, сердце, желудок), цельная крупа и свежие овощи; без термической обработки. Нужно лишь разморозить 100-граммовую колбаску и дать животному. На данный момент еда доступна для заказа в Москве и Московской области, но уже с 14 апреля откроется доставка в Санкт-Петербурге. Кафе, куда пускают с животными В Москве появились лояльные к животным кафе, что это значит? Вас пустят туда с вашей собачкой. Вряд ли для нее будет еще и отдельное меню, но выгонять из заведения вас не станут. Все зависит и от адекватности вашего питомца: он должен быть привит и воспитан, не агрессивен. Скоро лето, откроются веранды, вот туда почти всегда пускают воспитанных четвероногих, которые не пугают клиентов и лежат, свернувшись в клубочек. Фитнес для питомцев Гиподинамия часто является основной причиной болезней животных в мегаполисе. Прогулка вокруг дома — издевательство для нормальной собаки, даже для таксы. В фитнес-центре для животных все нагрузки продуманы, поэтому владельцы животных могут быть спокойны. Для каждой собаки разработаны индивидуальные системы занятий в зависимости от породы, роста, веса и даже характера. Чередование нагрузок позволяет придать собаке не только эстетичный внешний вид, но и скорректировать движение, придать ей необходимую легкость и грацию. Занятия проходят с профессиональными инструкторами. Да что там инструкторы, в некоторых из таких центров есть и бассейны для братьев наших меньших, и массажисты, и маникюр. А вы пользуетесь этими сервисами или знаете про другие? Поделитесь с нами. Фото: shutterstock.com