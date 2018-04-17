Греф сообщил об отсутствии проблем у UC Rusal с обслуживанием долга

Введенные в отношении UC Rusal санкции США запрещают американцам любые деловые отношения с крупнейшим российским производителем алюминия, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу компании. После попадания в черный список минфина США (SDN) UC Rusal был перекрыт доступ к финансовой системе США и долларовому рынку.

UC Rusal должна Сбербанку $4,2 млрд У госбанка возникает риск того, что он, как контрагент компании из санкционного списка, может попасть под те самые вторичные американские санкции за существенные финансовые транзакции.

Общий долг UC Rusal составляет $8,4 млрд, большая его часть (около 92%) — в долларах. После попадания под санкции компания объявила о риске технического дефолта «в отношении некоторых кредиторов и облигационных займов».