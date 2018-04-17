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Греф сообщил об отсутствии проблем у UC Rusal с обслуживанием долга
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Греф сообщил об отсутствии проблем у UC Rusal с обслуживанием долга 

Ведомости 54 минуты назад
Фото: Ведомости
Попавшая под американские санкции UC Rusal Олега Дерипаски не обращалась за помощью к Сбербанку, у компании нет проблем с обслуживанием долга, рассказал журналистам президента — председатель правления госбанка Герман Греф.
Введенные в отношении UC Rusal санкции США запрещают американцам любые деловые отношения с крупнейшим российским производителем алюминия, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу компании. После попадания в черный список минфина США (SDN) UC Rusal был перекрыт доступ к финансовой системе США и долларовому рынку.
UC Rusal должна Сбербанку $4,2 млрд У госбанка возникает риск того, что он, как контрагент компании из санкционного списка, может попасть под те самые вторичные американские санкции за существенные финансовые транзакции.
Общий долг UC Rusal составляет $8,4 млрд, большая его часть (около 92%) — в долларах. После попадания под санкции компания объявила о риске технического дефолта «в отношении некоторых кредиторов и облигационных займов».
Совокупный размер риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций, составляет менее 2,5% активов, говорил «Ведомостям» зампред правления банка Александр Морозов. По его словам, требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношения к компаниям из санкционного списка. Греф отметил журналистам, что на данный момент качество активов компаний, подпавших под американские санкции, не вызывает опасений Сбербанка.
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