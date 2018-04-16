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Кредитный рейтинг США может быть пересмотрен
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Кредитный рейтинг США может быть пересмотрен 

Банки Сегодня 56 минут назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: David EwingКредитный рейтинг США может быть пересмотренРейтинговое агентство обратило особое внимание на «смягчение фискальной политики правительства США» и временное снятие ограничений на рост военных и гражданских расходов в предстоящие два года. Аналитики Fitch подчеркивают, что «повышение бюджетного дефицита и суверенного долга в отсутствии реформ, в конечном счете, может привести к переоценке кредитного рейтинга США».
В истории США текущий период экономического роста является вторым по своей продолжительности. Вместе с тем, Fitch Ratings обеспокоен тем, что правительство страны не будет иметь необходимых фискальных доходов для обеспечения поддержки экономики при наступлении рецессии.
По оценке экспертов Fitch, в 2018 году дефицит федерального бюджета США достигнет 5%, а в 2019 году — 6%. К 2027 году отношение государственного долга страны к ВВП превысит 127%.
Расчеты, которые провели аналитики Fitch Ratings, показывают, что повышение стоимости заимствования, замедление экономического роста и углубляющийся дефицит бюджета окажут крайне негативное влияние на государственные финансы США. В этих условиях понижение кредитного рейтинга страны неизбежно.
Среди факторов, которые могут нанести урон кредитоспособности США, Fitch выделяет «более ограничительную торговую и иммиграционную политику» Президента Дональда Трампа и возможность развязывания торговой войны с Китаем. Это негативно скажется на экономике США и использовании потенциала ее развития.
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