Кредитный рейтинг США может быть пересмотрен

Foto: David EwingКредитный рейтинг США может быть пересмотренРейтинговое агентство обратило особое внимание на «смягчение фискальной политики правительства США» и временное снятие ограничений на рост военных и гражданских расходов в предстоящие два года. Аналитики Fitch подчеркивают, что «повышение бюджетного дефицита и суверенного долга в отсутствии реформ, в конечном счете, может привести к переоценке кредитного рейтинга США».

В истории США текущий период экономического роста является вторым по своей продолжительности. Вместе с тем, Fitch Ratings обеспокоен тем, что правительство страны не будет иметь необходимых фискальных доходов для обеспечения поддержки экономики при наступлении рецессии.

По оценке экспертов Fitch, в 2018 году дефицит федерального бюджета США достигнет 5%, а в 2019 году — 6%. К 2027 году отношение государственного долга страны к ВВП превысит 127%.

Расчеты, которые провели аналитики Fitch Ratings, показывают, что повышение стоимости заимствования, замедление экономического роста и углубляющийся дефицит бюджета окажут крайне негативное влияние на государственные финансы США. В этих условиях понижение кредитного рейтинга страны неизбежно.