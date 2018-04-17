Жизнь после: эксперты «уничтожили» Белый дом и представили последствия ядерного взрыва

Американские эксперты смоделировали ситуацию взрыва ядерной боеголовки вблизи Белого дома. Видео было опубликовано на YouTube.

Так, ученые показали, как нужно себя вести в такой ситуации и какие последствия могут быть после взрыва атомной бомбы высокообогащенного урана весом в пять килограмм.

На кадрах моделируется ситуация, когда атомное оружие попадает в руки террористов, и те решают его использовать.

Кроме того, специалисты продемонстрировали, как радиация начнет распространяться по американской столице, и каково будет ее влияние на людей. Эксперты также рассказали, какие существуют способы для эвакуации и указали места для убежища.