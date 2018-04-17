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Жизнь после: эксперты «уничтожили» Белый дом и представили последствия ядерного взрыва
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Жизнь после: эксперты «уничтожили» Белый дом и представили последствия ядерного взрыва 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Американские эксперты смоделировали ситуацию взрыва ядерной боеголовки вблизи Белого дома. Видео было опубликовано на YouTube.
Так, ученые показали, как нужно себя вести в такой ситуации и какие последствия могут быть после взрыва атомной бомбы высокообогащенного урана весом в пять килограмм.
На кадрах моделируется ситуация, когда атомное оружие попадает в руки террористов, и те решают его использовать.
Кроме того, специалисты продемонстрировали, как радиация начнет распространяться по американской столице, и каково будет ее влияние на людей. Эксперты также рассказали, какие существуют способы для эвакуации и указали места для убежища.
СМИ сообщили о полете самолета «Судного дня» в США — борта Boeing E‐4 Nightwatch. Судно представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. «360» объясняет, почему не стоит считать полет признаком надвигающейся угрозы.
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