Главное управление по работе с личным составом ВС РФ проводит сбор психологов довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России

К участию в сборе привлекаются более 130 педагогов-психологов, профессорско — преподавательский состав образовательных организаций Минобороны России

По решению Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на базе Московского суворовского военного училища под руководством начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Михаила Барышева начался трехдневный сбор с психологами довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России по обмену опытом работы с суворовцами, кадетами и нахимовцами.

К участию в сборе привлекаются более 130 педагогов-психологов, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций Минобороны России.

В ходе сбора будут рассмотрены проблемы изучения психологических особенностей подростков, вопросы профориентации в контексте их профессионального самоопределения, индивидуального психофизического тренинга в процессе профессионально-личностного развития обучающихся.

Участники сбора примут участие в деловой игре, где будут обсуждаться основные направления и содержание деятельности психологов суворовских, кадетских и нахимовских училищ и корпусов, вырабатываться инновационные приемы индивидуальной психологической работы с воспитанниками.

Ведущие ученые России на мастер-классах презентуют способы и приемы развития психических познавательных процессов суворовцев (кадет), нахимовцев, технологии применения в психологической работе аппаратных средств, игрового биоуправления и психофизиологической подготовки обучающихся к поступлению в вузы Минобороны России.

На пленарных заседаниях также будут заслушаны и обсуждены доклады по внедрению передового опыта педагогов-психологов.

По итогам сбора лучшие педагоги-психологи будут награждены ценными подарками.