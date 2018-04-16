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Главное управление по работе с личным составом ВС РФ проводит сбор психологов довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России
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Главное управление по работе с личным составом ВС РФ проводит сбор психологов довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
К участию в сборе привлекаются более 130 педагогов-психологов, профессорско — преподавательский состав образовательных организаций Минобороны России.
По решению Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на базе Московского суворовского военного училища под руководством начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Михаила Барышева начался трехдневный сбор с психологами довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России по обмену опытом работы с суворовцами, кадетами и нахимовцами.
К участию в сборе привлекаются более 130 педагогов-психологов, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций Минобороны России.
В пленарных заседаниях и мастер-классов планируется участие 5 докторов и 14 кандидатов психологических, педагогических и медицинских наук из Федерального института развития образования, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского государственного психолого-педагогического университета, Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя и других образовательных и научных организаций, а также представители общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство».
В ходе сбора будут рассмотрены проблемы изучения психологических особенностей подростков, вопросы профориентации в контексте их профессионального самоопределения, индивидуального психофизического тренинга в процессе профессионально-личностного развития обучающихся.
Участники сбора примут участие в деловой игре, где будут обсуждаться основные направления и содержание деятельности психологов суворовских, кадетских и нахимовских училищ и корпусов, вырабатываться инновационные приемы индивидуальной психологической работы с воспитанниками.
Ведущие ученые России на мастер-классах презентуют способы и приемы развития психических познавательных процессов суворовцев (кадет), нахимовцев, технологии применения в психологической работе аппаратных средств, игрового биоуправления и психофизиологической подготовки обучающихся к поступлению в вузы Минобороны России.
На пленарных заседаниях также будут заслушаны и обсуждены доклады по внедрению передового опыта педагогов-психологов.
По итогам сбора лучшие педагоги-психологи будут награждены ценными подарками.
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