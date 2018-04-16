FT: США хотят изменить кредитную политику Всемирного банка

Суть сделки заключается в том, что доля голосов Пекина в ВБ увеличится c 4,45% до 5,7%, однако новые кредиты Китай будет получать уже по более высокой ставке. В свою очередь США внесут в уставный капитал ВБ 10% от запланированной суммы в $13 млрд США обладает блокирующей долей голосов в ВБ в 16%.

Financial Times пишет, что согласно данным ВБ, в 2017 году Китай был крупнейшим заемщиком Международного банка реконструкции и развития, входящего в Группу ВБ, получив кредитов на $2,4 млрд, что составляет 11% от объема его кредитования, что больше, чем банк выделяет на программы образования и здравоохранения во всем мире.