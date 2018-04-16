FT: США хотят изменить кредитную политику Всемирного банка 

ТАСС, 16 апреля. Вашингтон добивается изменения кредитной модели Всемирного банка (ВБ). Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.
По данным издания, ссылающегося на свои источники в минфине США, глава этого ведомства Стивен Мнучин ведет переговоры с президентом Группы Всемирного банка Джимом Ён Кимом о кредитной политике банка, предусматривающей увеличение капитала ВБ странами-акционерами на $13 млрд при сокращении кредитования КНР и выделения больше средств развивающимся странам. Газета отмечает, что Китай, по всей видимости, поддерживает такое соглашение.
Суть сделки заключается в том, что доля голосов Пекина в ВБ увеличится c 4,45% до 5,7%, однако новые кредиты Китай будет получать уже по более высокой ставке. В свою очередь США внесут в уставный капитал ВБ 10% от запланированной суммы в $13 млрд США обладает блокирующей долей голосов в ВБ в 16%.
Financial Times пишет, что согласно данным ВБ, в 2017 году Китай был крупнейшим заемщиком Международного банка реконструкции и развития, входящего в Группу ВБ, получив кредитов на $2,4 млрд, что составляет 11% от объема его кредитования, что больше, чем банк выделяет на программы образования и здравоохранения во всем мире.
Вашингтон обеспокоен, пишет газета, тем, что ВБ кредитует «конкурирующую державу с триллионами долларов валютных резервов» и хотел бы положить этому конец. Однако попытки администрации Дональда Трампа заставить Всемирный банк прекратить кредитование Китая и ряда других стран займет какое-то время. Так, по мнению бывшего сотрудника минфина США, ныне работающего в Центре глобального развития Скота Морриса, Вашингтон «не сможет заставить ВБ прекратить кредитование Китая в следующем году».