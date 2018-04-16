Позиция страховщиков не была учтена при принятии закона об их санации в РФ — АЕБ

МОСКВА , 16 апр /ПРАЙМ/. Замечания страховщиков по законопроекту о санации страховых компаний в РФ не были учтены при его окончательном принятии, сообщила председатель рабочей группы по страховому законодательству при комитете АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса) по страхованию и пенсионному обеспечению Капитолина Турбина в рамках круглого стола по санации в понедельник.

Госдума 12 апреля приняла в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий Банку России проводить санацию страховых компаний по аналогии с санацией кредитных организаций, в целях предупреждения их банкротства, а также защиты интересов граждан благодаря возможности поддерживать непрерывность выплат по обязательствам.

"Большое число разногласий по законопроекту, во всяком случае со стороны страхового рынка, было высказано, которые, к сожалению, в последней версии законопроекта, которая была рассмотрена в ГД в третьем чтении в четверг, оказались не учтены ни в какой мере", — заявила Турбина, отметив, что те неопределенности и инструментарий, которые на сегодняшний день есть в этом законопроекте, создают неоценимые на сегодняшний момент риски для страховщиков и их акционеров.

По словам Турбиной, для АЕБ эта тема еще более острая, потому что ассоциация имеет дело с иностранными инвесторами, крупными страховыми компаниями, зарегистрированными на территории ЕС и имеющими здесь или дочерние компании, или независимые компании. «Понятно, что появление таких норм в законопроекте, которые фактически делают возможным в одностороннем порядке лишение акционеров права собственности и права влияния на управление своей дочерней компанией — это существенное изменение инвестиционного климата в этом секторе экономики», — пояснила она.

"АЕБ те подходы, которые на сегодняшний день в законопроекте есть, достаточно серьезно беспокоят. Понятно, что мы хотели бы это видеть, так же, как и Всероссийский союз страховщиков — условия, обстоятельства и процедуры, которые связаны с таким экстраординарным вмешательством Банка России в деятельность страховщиков — более, если не обоснованной, то предсказуемой. …Таким образом, ситуацию оцениваем не только мы, но и многие эксперты", — заключила Турбина.