Власти Нефтеюганска в ХМАО продлили карантин в детских садах из-за ОРВИ

"На внеочередном заседании санитарно— противоэпидемической комиссии карантин во всех дошкольных учреждениях города продлили до 24 апреля. Напомним, что сады закрыли еще 11 апреля. Такое решение было принято из— за роста заболеваемости ОРВИ", — пояснили в администрации.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 2438 горожан, практически всем был поставлен диагноз ОРВИ. Более 40% заболевших — дети в возрасте до 6 лет.