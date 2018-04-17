Власти Нефтеюганска в ХМАО продлили карантин в детских садах из-за ОРВИ 

ТАСС, 17 апреля. Городские власти Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе продлили карантин во всех детских садах из-за ОРВИ до 24 апреля. Сообщение об этом было опубликовано на сайте городской администрации.
"На внеочередном заседании санитарно— противоэпидемической комиссии карантин во всех дошкольных учреждениях города продлили до 24 апреля. Напомним, что сады закрыли еще 11 апреля. Такое решение было принято из— за роста заболеваемости ОРВИ", — пояснили в администрации.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 2438 горожан, практически всем был поставлен диагноз ОРВИ. Более 40% заболевших — дети в возрасте до 6 лет.