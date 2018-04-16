В детсадах Нефтеюганска продлили карантин до 24 апреля 

Во всех дошкольных учреждениях Нефтеюганска продлили карантин до 24 апреля, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт городской администрации.
Такое решение приняли 16 апреля на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.
К настоящему времени в медицинские учреждения обратились более 2,6 тыс. человек, почти все — с диагнозом ОРВИ. У шести из них выявлен грипп.
Детсады были закрыты 11 апреля из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Также Nation News сообщало, что в Екатеринбурге школы решили закрыть на карантин из-за новой волны ОРВИ и пневмонии.