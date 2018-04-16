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Лучшее за день. 16 апреля
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Лучшее за день. 16 апреля 

Индикатор 18 минут назад
Фото: Индикатор
Какие штрафы Минздрав хочет ввести за ВИЧ-диссидентство, чем система контроля за грантами РНФ похожа на желтые и красные карточки в футболе, как поющие хвостом колибри уменьшают эффект Доплера и какие гены отвечают за депрессию? Лучшие материалы дня Indicator.Ru собрал в ночной дайджест.
Минздрав хочет запретить ВИЧ-диссидентство. Пока, по крайней мере, намеревается взымать за него штрафы посредством закона.о  Нейросеть научили рисовать комиксы на основе подписей к ним. Результат похож на «Флинстоунов».
Почему прием заявок на новый конкурс от Российского научного фонда длится полгода и чем система контроля за отчетностью по грантам напоминает красные и желтые карточки в футболе, рассказывает заместитель генерального директора РНФ Сергей Лебедев.
Чтобы привлечь самку попривлекательнее, поющие хвостом колибри научились минимизировать эффект Доплера.
Предрасположенность к депрессии заложена в нас на генетическом уровне. Ученые нашли порядка 80 отвечающих за это генов.
Математика в древнем мире и первые телескопы, интерфейсы «мозг-компьютер» и членистоногие в стенах домов. Все это — в научно-популярных лекциях из нашего еженедельного дайджеста.
Математики смогли объяснить парадокс планктона.
Индикатор: последние новости
Мы — управленцы! «Никаких ограничений фонд не делает – только здравый смысл» Дайджест научно-популярных мероприятий 16.04 — 22.04
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