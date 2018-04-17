Люки и решётки на дорогах Владивостока приводят в порядок

Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» оперативно закрывают крышки люков и решётки на сетях системы ливневой канализации во Владивостоке

На минувшей неделе такие работы были проведены на улицах Кирова, 68, Зои Космодемьянской, 22 и других. Всего же с начала года установлено уже более 20 люков и решёток на улицах Адм. Завойко, Анны Щетининой , Шошина, 40 лет ВЛКСМ, Сафонова, Никифорова, проспекте Красного Знамени и по другим адресам, сообщают в СГТ.

«При поступлении сигнала об открытом колодце мобильные бригады оперативно выезжают на место и закрывают его новой крышкой или решёткой. Кроме этого, в плановом режиме продолжается работа по их замене и установке новых на дорогах города», — рассказала заместитель директора МБУ «СГТ» Екатерина Золотоева.