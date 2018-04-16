На улицах Подмосковья откроют виртуальные магазины

Этот проект областные власти начали еще в 2015 году — в рамках программы импортозамещения. За это время в муниципалитетах открылись более 100 торговых павильонов яркой зеленой расцветки. В них на условиях льготной аренды приглашают производителей из Подмосковья и соседних регионов.

Продавцы, имея возможность сэкономить на ежемесячных платежах, не накручивают цены на продукты и, главное, не пытаются маскировать среди свежего товара залежавшийся и пропавший. Покупателям полюбились фермерские павильоны, одна беда — их все-таки слишком мало. Поэтому тем, кому в шаговой доступности не достался «живой» магазин, решили предложить отовариваться в виртуальном.

"Мы установим интерактивные панели в удобных местах: на остановках, в госучреждениях, в МФЦ. Обязательно поставим на всех рынках. До конца года появятся 50-70 таких панелей", — пообещал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников . Первыми побывать в фермерском онлайн-магазине смогут жители Одинцова, вслед за ними оценить сервис смогут и в других областных городах.

Пользоваться им будет просто: выбираешь нужные товары, складываешь их в виртуальную корзину, пишешь, куда и когда нужно доставить продукты — и отправляешься по своим, более приятным, чем походы по рынку, делам. «С установкой интерактивных панелей жители области получат удобный сервис для быстрого поиска и удобной доставки качественной фермерской продукции по хорошей цене», — уверен Владимир Посаженников.