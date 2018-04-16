Подмосковные проекты благоустройства станут примером для других регионов

Химках и Балашихе. Отрадно, что в число лучших областных проектов попали не только те, что реализованы в исторических городах. Согласитесь: одна и та же пешеходная дорожка по-разному будет смотреться в Клину , где много ярких зданий, построенных в архитектурной стилистике XVIII-XIX веков, и в Долгопрудном , который не так давно отмечал свое 60-летие… Но и Клину, и Долгопрудному удалось попасть в реестр минстроя . Первый хвалится на всю страну туристическим маршрутом «Клин звучит» и пешеходной улицей Миши Балакирева, второй — благоустройством береговой зоны Клязьминского водохранилища. Среди проектов-победителей также значатся обновленная площадь 30-летия Победы в Домодедово, жилой квартал «Новая весна» в Мытищах, улица Парковая в Щелкове, скверы и парки в Сергиевом Посаде, Красногорске

"Отличительной чертой подмосковных проектов — и это было отмечено экспертами минстроя — стал комплексный подход к благоустройству. Мы не просто прокладываем пешеходную дорожку, устанавливая рядом лавочки на случай, если пешеходы захотят отдохнуть. Параллельно идет ремонт фасадов зданий, попавших в зону благоустройства, модернизируется освещение, приводятся в порядок рекламные конструкции и нестационарные торговые объекты. Обязательно учитывается и индивидуальный облик каждого города", — рассказывает главный архитектор области Михаил Хайкин . Что, к примеру, является визитной карточкой города Домодедово ? Правильно, одноименный аэропорт. Вот и площадь 30-летия Победы сделали очень похожей на летное поле — широкие газоны ровно разрезаны «взлетными полосами» — тропинками. А какой должна быть улица Парковая в Щелкове, чьими почетными гражданами являются Юрий Гагарин Валентина Терешкова ? Верно, космической. И вот уже обосновались на этой улице похожие на детали ракет фонари и явно инопланетные шары — элементы декора.

А Балашиху, которую злые языки любят сравнивать с каменными джунглями, благоустраивали так, чтобы не повредить ни одного дерева — их в городе и без того не хватает. В результате экологический парк «Пехорка», где созданы зоны отдыха для посетителей разных интересов и возрастов, не только попал в реестр минстроя, но и отхватил на международном фестивале «Зодчество» приз как лучший архитектурный проект реконструкции парка без ущерба для окружающей среды.

Отличительной чертой подмосковных проектов стал комплексный подход к благоустройству

"В прошлом году мы завершили реконструкцию 136 общественных территорий: пяти площадей, 17 скверов, одной набережной, шести зон отдыха, двух стел, 85 пешеходных зон и 20 парков. В этом благоустроим еще более 40 общественных пространств в 27 муниципалитетах", — отмечает Михаил Хайкин.

Прямая речь

— Качество жизни человека определяется многими факторами. И благоустроенными общественными пространствами в том числе. Пять лет назад в области было 25 парков, многие из которых находились в запущенном состоянии, и единичные пешеходные зоны. Сегодня комфортные общественные пространства есть в большинстве подмосковных муниципалитетов. И, главное, они наполнены людьми — и взрослыми, и детьми. У нас появились настоящие места притяжения жителей. И будут продолжать появляться. В каждом городе, в каждом небольшом поселении должны быть свои жемчужины благоустройства.