ТПП Севера и муниципалитеты договорились вместе развивать ключевые отрасли экономики

АРХАНГЕЛЬСК , 16 апреля. / ТАСС /. Ассоциация торгово-промышленных палат северных территорий подписала соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Арктические муниципалитеты». Документ предусматривает координацию действий власти и бизнеса в поддержке ключевых отраслей экономики, которые должны обеспечить экономический рост территорий, рассказал ТАСС глава ассоциации ТПП полярных и приарктических регионов Василий Сидоровский.

"Подписано соглашение о совместной деятельности между ассоциацией торгово-промышленных палат северных и приполярных территорий и ассоциацией арктических муниципалитетов. К примеру, если муниципалитет говорит, что для них приоритетны такие-то направления развития бизнеса, потому что они поднимут муниципалитет, то торгово-промышленная палата сделает все возможное, чтобы эти сегменты бизнеса в них больше вкладывалось, давались преференции, договаривались, чтобы отрасль в самом деле эффективно работала на благо муниципалитета, такая координация", — пояснил Сидоровский.

Подписание соглашение прошло в рамках работы президиума экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, проходящего в понедельник в Архангельске.

Тревожные сигналы

Как отметили участники заседания совета, сегодня видны тревожные сигналы, свидетельствующие о непростом положении бизнеса в некоторых арктических регионах. Так, глава Архангельска Игорь Годзиш рассказал, что подчас местные предприятия не могут конкурировать с компаниями из других субъектов в области госзаказа.

"Когда начинается конкуренция при проведении конкурса, компании, которые действуют в нашем регионе, (подчас) не могут дать тот уровень цены, который дают более южные регионы. Это работает в тех отраслях, где зарплатная доля весьма высока (в себестоимости): интеллектуальная сфера, изготовление проектной документации", — рассказал Годзиш ТАСС в кулуарах президиума.

Он отметил, что такая ситуация в перспективе может привести к оттоку специалистов, прежде всего молодежи, из региона и свидетельствует о том, что к бизнесу региона требуется дополнительное внимание.

Социальные последствия

Ольга Епифанова. Еще одним социальным последствием проблем местного бизнеса в арктических регионах может стать снижение уровня благотворительности в регионе и поддержки бизнесом социальных проектов. Такое мнение высказала входе президиума зампред Госдумы

"Предприниматели все эти годы очень много занимаются благотворительной деятельностью. Я знаю некоторые дела наших предпринимателей и представляю себе тот объем помощи, который, когда произойдёт замещение наших региональных предпринимателей федеральными, федералы на себя это не возьмут", — заявила она, призвав бизнесменов активнее взаимодействовать с властями и сообщать депутатам и чиновникам о своих сложностях.

Снижение благотворительной активности предпринимателей отметил и глава Архангельска. «Сейчас стало тяжелее говорить с бизнесом о поддержке социальных проектов», — признался Годзиш.

Изменения законодательства

Как отметили в своих выступлениях представители бизнес-сообщества, для бизнеса в Арктике необходимо создание равных условий, а не преференции. В частности, предприниматели просят о сокращении налоговой нагрузки на северные предприятия с учетом повышенных социальных обязательств.

Также представители торгово-промышленных палат арктических регионов выступают за то, чтобы власти должны на законодательном уровне и уровне госпрограмм подчеркнуть важность бизнеса в развитии Русского Севера.

"В основе всей этой работы (по развитию Арктики) лежит хорошо работающее предприятие, дающее дополнительную стоимость. Мы должны об этом заявить, что мы через развитие предприятий рассматриваем проблему улучшения жизни населения. Еще одна государственная подпрограмма должна быть [посвященная развитию бизнеса Арктики]", — пояснил Сидоровский.

При этом, отметили выступающие, необходимо провести ревизию ныне действующих законов, касающихся развития Арктики: некоторые документы были разработаны еще в СССР и не отвечают требованиям сегодняшнего дня.

"Должно быть проанализировано все сохранившееся законодательство по Северу, порядка 500 законов и подзаконных актов, которые не везде взаимоувязаны потому, что некоторые документы вышли из срока", — подчеркнула Епифанова.