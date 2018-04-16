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Как балтийские немцы оказались в армии Российской империи
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Как балтийские немцы оказались в армии Российской империи 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
В XII веке вслед за ганзейскими купцами на восточный берег Балтики пришли крестоносцы. Главная цель экспансии — завоевание и крещение языческих народов. В 1224 году немцы захватывают основанный Ярославом Мудрым Юрьев, а созданный вскоре ими Ливонский орден на долгое время станет одной из главных угроз для западных рубежей Руси.
Потомки ливонских пленников Ивана Грозного с начала XVII века активно привлекаются для формирования «полков иноземного строя».
В конце XVIII века вместе с остзейскими дворянами в русскую армию приходит прусская дисциплина, вышколенность и доведенная до автоматизма боевая выучка — то, что вдохновило Павла I на военные реформы.
Многие из остзейских немцев на русской военной службе достигают карьерных высот. Например, выходец из старинного эстляндского рода Карл фон Толь. Этому талантливому штабному генералу принадлежит план войны с Наполеоном, именно он разработал оперативный план Бородинского сражения. Позднее Толь руководил успешными операциями в ходе русско-турецкой войны 1828 -1829 годов. [С-BLOCK]
Еще одним знаменитым остзейцем был Барклай-де-Толли. «Тактика выжженной земли», которая использовалась генералом во время войны с Наполеоном, вызывала протест у русского поместного дворянства, но именно она во многом предрешила исход военной кампании.
Перед русско-японской войной доля генералов немецкого происхождения в генералитете русской армии составляла 21,6%. На 15 апреля 1914 г среди 169 «полных генералов» было 48 немцев (28,4%), среди 371 генерал-лейтенанта — 73 немца (19,7%), среди 1034 генерал-майоров — 196 немцев (19%).
Большой процент офицеров немецкого происхождения был в Лейб-гвардии Конном полку, в который, по традиции, набирались в основном прибалтийские (остзейские) немцы.
Другими известными балтийскими немцами в русской армии и флоте были П. К. Ренненкампф, Е. К. Миллер, адмирал фон Эссен, барон А. Будберг, генерал Н. Э. Бредов.
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