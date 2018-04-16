Министерство карьеров и скандалов: как в Крыму запятнали экологическую репутацию

Мусор в наследство

Две самые главные проблемы на полуострове, доставшиеся в наследство от Украины , — водных ресурсов (которая возникла поле перекрытия северо-крымского канала) и утилизации мусора. И если обеспечение пресной водой постоянно находится в центре внимания не только республиканских, но и федеральных властей, то мусорной темой особо никто не интересовался — до череды скандалов.

Так, в мае 2017 года была проведана акция по доставке мусора со стихийных свалок под двери чиновников, отвечающих за вывоз и утилизацию отходов. Это так впечатлило министерство экологии, что наравне с коммерческими предприятиями в Крыму начали штрафовать садоводческие товарищества и дачные кооперативы. Доходило до того, что некоторые СНТ инспекции посещали несколько раз в месяц.

В том же мае минэкологии выдало лицензию на проведение геологических изысканий у античного поселения «Артезианское», что возле села Чистополье Ленинского района. Не смотря на соседство с историческим памятником, подрядчик ООО «Новый регион» без колебаний приступил к добыче песка на выделенном участке. В ведомстве тогда заявили, что добыча песка на этом участке угрозы историческим ценностям не несет. Однако, как выяснилось позже, на этом участке находится 20 курганов и 450 кв. метров некрополя с античными гробницами.

Интересно, что опять в мае прошлого года министерство экологии Крым с той же легкостью выдало разрешение на проведение ралли в пределах заповедника «Атлеш». При это в ведомстве заверяли, что маршрут следования КАМАЗов был тщательно проработан и не нанес ущерба экологии, но вице-премьер Дмитрий Полонский и жители полуострова остались при другом мнении, раскритиковав гонку.

Еще ранее, в 2016 году, за добычу ядовитого песка на территории Нижне-Чурбашского хвостохранилища (гидротехническое сооружение, предназначенное для захоронения токсичных отвальных отходов (хвостов), образовавшихся в процессе обогащения железной руды, — прим. «ФедералПресс» ) на 300 тыс. рублей было оштрафовано крымское предприятие ООО «Генинвест», заместителем гендиректора которого является Владимир Нараев — родной брат министра экологии Крыма Геннадия Нараева . Самое удивительное, что не смотря на судебный запрет, добыча ядовитого песка продолжается по сей день, только уже в ночное время. Со слов керченских общественников, при прохождении города грузовики с этим песком накрывают тентами, чтобы скрыть от посторонних глаз результаты своей деятельности. На сегодняшний день из тела дамбы, по некоторым оценкам, изъяли уже около 200 тыс. тонн песка, но проверки почему-то не проводятся. В министерстве экологии это объясняют запретом на проведение плановых проверок бизнеса до 2019 года: « Мы не можем просто взять и послать туда проверяющего», — заявили они.

На манеже все те же По словам крымского общественника Александра Талипова, руководство министерства экологии нуждается в серьезном обновлении: «Я уже говорил и говорю снова — руководство надо менять. В минэкологии остались все те же люди, что были там при Украине. Они или не хотят или не могут выучить российское законодательство. Отсюда и все проблемы», — говорит Талипов. Самого же Геннадия Нараева Талипов считает фигурой сугубо номинальной: «Министр экологии — бывший военный, полковник авиации. У него нет профильного образования. Какой из него эколог? Его туда Аксенов поставил, чтобы контролировать министерство», — добавляет общественник.

Геннадий Нараев действительно бывший полковник авиации СССР и Украины. Также в период 2007–2008 годов занимал пост начальника Керченского морского порта, прославившегося коррупционными скандалами в украинский период. После Крымской весны Нарвев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и орденом «За верность долгу».

Но куда больший интерес вызывает его заместитель — Сергей Компанейцев. Согласно информации, размещенной на официальном стайте ведомства, Компанейцев является бывшим сотрудником украинских спецслужб, что уже стало причиной множества слухов вокруг работы министерства.

К слову, единственный сотрудник министерства, прибывший с материковой части России Алла Архангельская . До своего назначения на пост замминистра экологии в 2016 году занимала пост начальника правового управления правительства Пензенской области . Остальные трое помощников Нараева — Наталья Сологуб, Алексея Яценко и Ольга Славгородская — украинские экологи, продолжившие свою работу и после возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

Руководитель крымской республиканской ассоциации «Экология и Мир» Виктор Тарасенко также считает, что работу министерства неудовлетворительной: «Да, работает министерство. Штрафуют даже иногда кого-то. Но я считаю должной наличие научно-обоснованной системы, которая бы определяла политику в добыче строительных материалов, сегодня нет. Раньше был институт минеральных ресурсов — теперь он не работает. Если бы он работал, то можно было бы подсчитать прогноз на ресурсы, найти наиболее приемлемые объекты, и так далее. Всего этого сейчас нет. А минэкологии принимает решение с позиции экономики», — заявил Тарасенко.

Потерялись в карьерах

Интересным является и вопрос карьеров: в 2016 и 2017 годах года Геннадий Нараев в своих интервью неоднократно заявлял о том, что «разработки новых карьеров не будет». Также министр подчеркивал, что «чем меньше в Крыму карьеров, тем лучше для экологии». Однако в конце 2017 года депутат госсовета Крыма Игорь Буданов со ссылкой на информацию того же министерства экологии заявил, что на полуострове были выданы лицензии на разработку 70 новых карьеров. Министерство экологии информацию опровергло — мол, выдали разрешение не на разработку, а только «на разведку и изучение участков с целью выявления новых полезных ископаемых».

«ФедералПресс» проверил эту информацию и обнаружил, что в Реестре государственной регистрации лицензий на пользование участками недр в республике Крым за 2018 год можно увидеть, что ООО «Крымская нерудная компания» выдана лицензия на «геологическое изучение, разведку и добычу» на участке «Чокаташский» в городском округе Судака . При этом лицензия была выдана 10 июня 2016 года. Выходит, лицензии на новые карьеры в Крыму все же выдают. А по словам общественника Александра Талипова, этот участок затрагивает территорию детского лагеря «Отважный» в Судаке. Но не смотря на это, разработку карьера намерены начать в самое ближайшее время.

Виктор Тарасенко и вовсе назвал сложившуюся ситуацию стандартной практикой. «Им главное поскорей открыть и добыть. Только в прошлом году мы закрыли четыре карьера. Один из них предполагал добычу щебня взрывным методом в 300 метрах от населенного пункта, другой находился в ста метрах от русла реки. Ну разве так работают?», — посетовал эколог.

Так сколько?

Что интересно, в январе прошлого года Нараев сообщал о 80 действующих карьерах. В июне он заявлял, что «карьеров должно быть столько, сколько необходимо для реализации тех инфраструктурных проектов, которые сегодня реализовываются на территории РК». А уже в ноябре он заявил, что 82 карьера на полуострове насчитывалось на момент вхождения Крыма в состав России, а сейчас их всего 57 действующих.

Так сколько же карьеров в Крыму и сколько их нужно для обеспечения строительных работ на полуострове? За ответом «Федерал Пресс» обратился в министерство экологии, где на момент публикации не смогли предоставить данные и попросили оформить запрос. В пресс-службе министерства строительства и архитектуры также заявили, что точных данных назвать не могут, так как вопрос карьеров — не их профиль. Но заверили, что на сегодняшний день строительная отрасль в Крыму полностью обеспечена всеми необходимыми стройматериалами. Те, что есть на полуострове — добываются своими силами, а остальное завозят с материка.