Волгоградский Главк отметил 99 лет со дня образования

Волгограде сегодня, 16 апреля, полицейские отметили 99 лет со дня образования регионального управления МВД России . По этому случаю на площади Павших Борцов прошел общегарнизонный развод строевых подразделений.

В 16:00 на главной площади Волгограда прозвучал российский гимн. По музыкальное сопровождение торжественным маршем в строевых колоннах прошли командиры и личный состав ГУ МВД России по Волгоградской области , войска Нацгвардии, курсанты волгоградской академии МВД России, а также добровольцы и казаки.

Лучшим полицейским вручили ведомственные награды

Здесь же — на площади Павших Борцов — отличившимся на службе сотрудникм ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Николаевич Кравченко вручил ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.

42 новых автомобиля получили инспекторы ДПС и ППС — Во время мероприятия сотрудники патрульно-постовой и дорожно-постовой служб получили ключи от 42 новых служебных автомобилей, — сообщили V1.ru в пресс-службе Главка.

Сотрудники Главка прошли колоннами по главной площади Волгограда