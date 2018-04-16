Ещё
Волгоградский Главк отметил 99 лет со дня образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградский Главк отметил 99 лет со дня образования 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде сегодня, 16 апреля, полицейские отметили 99 лет со дня образования регионального управления МВД России. По этому случаю на площади Павших Борцов прошел общегарнизонный развод строевых подразделений.
Подчиненных поздравил генерал-лейтенант Кравченко
В 16:00 на главной площади Волгограда прозвучал российский гимн. По музыкальное сопровождение торжественным маршем в строевых колоннах прошли командиры и личный состав ГУ МВД России по Волгоградской области, войска Нацгвардии, курсанты волгоградской академии МВД России, а также добровольцы и казаки.
Лучшим полицейским вручили ведомственные награды
Здесь же — на площади Павших Борцов — отличившимся на службе сотрудникм ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Николаевич Кравченко вручил ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.
42 новых автомобиля получили инспекторы ДПС и ППС  — Во время мероприятия сотрудники патрульно-постовой и дорожно-постовой служб получили ключи от 42 новых служебных автомобилей, — сообщили V1.ru в пресс-службе Главка.
Сотрудники Главка прошли колоннами по главной площади Волгограда
v1.ru: последние новости
В Волгограде стартовало массовое отключение горячей воды В Волгограде школьники рассказали о будущем космонавтики на «Гагаринских чтениях» «Они вечно на что-то жалуются»: управляющая компания Волгограда забыла про жалобы ветеранов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская подлодка спасла Сирию от Британии187
Российский «Панцирь» отбил атаку США693
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте89
Трамп отложил санкции против России170
Россия получила неожиданную поддержку145
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение