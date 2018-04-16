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Ляшко показал обручальное кольцо
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Ляшко показал обручальное кольцо 

News.ru 58 минут назад
Во время брифинга в Верховной раде лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко продемонстрировал обручальное кольцо.
Политик сообщил, что 2 июня сыграет свадьбу с гражданской женой Роситой Сайранен, с которой они вместе уже 20 лет.
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