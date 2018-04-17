Известный фотограф поставил флаг Ярославля на высоте 868 метров над уровнем моря

Благодаря ярославскому фотографу Илье Дианову флаг Ярославля сейчас развивается на горе Рай-Из. Илья — путешественник со стажем. Он колесит не только по Золотому кольцу России , но и по всей стране. Сейчас он в экспедиции на Полярном Урале. Флаг поставил на высоте 868 метров. — Огромнейший привет столице Золотого кольца, городу Ярославлю, дружественный привет городу Салехарду . Скоро увидимся! — обратился к своим подписчикам в Instagram Илья.

Всем огромный привет с Полярного Урала! #GreenArctic #Arctic #Лабытнанги #Салехард #ПолярныйУрал #РайИз #Ярославль Публикация от Илья Дианов (@ph.ilia_dianov) 16 Апр 2018 в 7:26 PDT Фотограф сделал запись на фоне развивающегося флага Ярославля. А сам Илья, похоже, еле держался, поскольку его буквально с ног сдувал ледяной ветер, бушующий на горе Рай-Из. Ещё один ярославский путешественник планирует необычный трип. Богдан Булычёв собирается отправится на велосипеде на Северный полюс.