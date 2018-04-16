Экологический забег пройдет в Текстильщиках

Экологический забег, во время которого участникам предстоит собрать мусор на трассе, проведут в парке Шкулева в Текстильщиках.

Плоггинг (так называется гибрид здорового образа жизни и бережного отношения к природе) организован дворцом творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.

— Плоггеры не просто пробегут по трассе, но и попутно соберут мелкий мусор и бытовые отходы — все, что портит впечатление от прогулок, создает ощущение неопрятности парка и захламляет газоны с лужайками, — говорит специалист по связям с общественностью ДТДиМ имени А. П. Гайдара Анна Бондаренко . — Все участники будут обеспечены местами для переодевания, стартовыми номерами и, конечно же, всем необходимым для сбора мусора.

Принять участие в экологическом мероприятии, которое состоится 29 апреля, могут жители района старше 16 лет. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Старт и финиш расположатся по адресу: улица Шкулева, дом 2, строение 1. Там участники забега смогут переодеться и оставить свои вещи.