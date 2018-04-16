Неплохо! На сколько миллионов Ксения Собчак и Ольга Бузова обгоняют Путина? 

За 2017 год президент России Владимир Путин (65) заработал 18,7 млн рублей (всего за год доход увеличился на 10 млн!). Такие цифры указаны в декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте Кремля.
Кстати, если верить Интернету, телеведущая и певица Ольга Бузова (32) зарабатывает почти столько же.
Но впереди всех Ксения Собчак (36) — за 2017-й год, несмотря на отказ от ведения корпоративов из-за избирательной кампании, она заработала больше 110 млн рублей (как сообщает Forbes).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neploho-na-skolko-millionov-kseniya-sobchak-i-olga-buzova-obgonyayut-putina/