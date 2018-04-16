Законы о поддержке Арктики могут внести в Госдуму в весеннюю сессию

"Мы надеемся, что все (законопроекты, касающиеся развития Арктики) будет внесено еще в нашу весеннюю сессию", — пояснила Епифанова.

При этом она отметила, что вместо единого документа, возможно, будет внесен ряд законопроектов, касающихся развития Северных территорий. «Насколько я понимаю, сейчас согласовывается внутри правительства и у президента возможность создания нескольких последовательных законопроектов, которые будут дополнять друг друга. Например, в законе об опорных зонах будет только об опорных зонах, но не будет социально экономических вопросов. Соответственно, в следующем законе будет вопрос социально-экономического развития Арктики», — объяснила Епифанова.

Также депутат отметила, что необходимо внести в законодательство множество понятий, касающихся развития Арктики.

Принятие принципиальных решений

Как отметил в выступлении в рамках президиума экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, прошедшего в понедельник в Архангельске, замминистра экономического развития РФ Савва Шипов , темпы подготовки законов для развития Арктики могут вырасти. Он отметил, что на совещании у вице-премьера Дмитрия Рогозина был принят ряд решений, касающихся данного документа.

"Законопроект, который призван урегулировать особые условия для поддержки арктической зоны, это, в первую очередь, создание так называемых опорных зон, мы верим, что этот законопроект что пойдет с ускоренной скоростью, потому что целый ряд принципиальных решений о его содержании был принят на совещании у вице-премьера Рогозина", — отметил Шипов.

Одним из поручений, которое было дано в ходе заседания у вице-премьера — предусмотреть меры для парламентского контроля реализации арктических проектов. Для этой цели, по словам Шипова, планируется предусмотреть отчеты правительства перед парламентом.

"Законопроект будет регламентировать отдельные специальные взаимоотношения правительства и парламента, будут предусмотрены специальные доклады правительства, чтобы арктическая тема была на особом парламентском контроле", — рассказал Шипов.