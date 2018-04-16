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В Варшаве памятник советским воинам осквернили на глазах полицейских
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В Варшаве памятник советским воинам осквернили на глазах полицейских 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Варшаве осквернили памятник советским воинам, пишут ВЕСТИ. По словам очевидцев, монумент облили красной краской в присутствии полицейских, но те не вмешались.
Как сообщает телеканал «Россия 24», за акцией стоят члены «Конфедерации независимой Польши». Один из представителей этой организации заявил, что такие памятники не имеют права на существование, поскольку Советская армия якобы не освобождала Польшу от фашистов, а оккупировала ее. Он добавил, что правительство страны поощряет такие акции: в октябре прошлого года в Польше приняли закон о сносе памятников коммунистической эпохи.
В конце прошлого года Мурманск отказался быть побратимом польскому городу Щецин, власти которого решили снести памятник Благодарности советским воинам-освободителям. В начале апреля текущего года российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что в Польше снесли как минимум 23 памятника советским воинам, уточнив, что это данные с прошлого лета.
Сергей Андреев пояснил: местным властям было велено разобраться со всеми «неправильными монументами» до конца марта. Тем, кто уложится в этот срок, обещали возместить затраты на снос из госбюджета.
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