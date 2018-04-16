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«На двух пожарных одна каска»: якутские спасатели объявили массовую голодовку
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«На двух пожарных одна каска»: якутские спасатели объявили массовую голодовку 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
В якутском микрорайоне Кангалассы местные пожарные объявили голодовку знак протеста против условий работы, а также низких зарплат. Об этом сообщил портал News.Ykt.Ru.
Как рассказал председатель профсоюза Андрей Холтосунов, принять участие в массовой голодовке готовы более 50 человек, однако точное число участников не уточняется. Он отметил, что голодать собирается в палатке рядом с частью.
С конца 2017 года пожарные жаловались на заработную плату, которая оценивается не выше 35 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники местной пожарной службы постоянно лишались премий.
На двух пожарных одна каска, зимой в — 50 выезжаем в летних резиновых сапогах. За свой счет ремонтируем машины, а также пытаемся содержать старое, аварийное здание, в котором расположена часть. Нам считают условия труда по минимальной шкале опасных условий. В итоге мы имеем зарплату 30-35 тысяч рублей, тогда как федеральные наши коллеги получают 50-60 тысяч
— Андрей Холтосунов.
По его словам, всех недовольных сотрудников вынуждают писать заявление по собственному желанию, либо же находят повод уволить.
Пожарные намерены голодать до тех пор, пока руководство не устранит нарушения.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта в здании национального парламента, снова объявила голодовку. По словам сестры задержанного парламентария, в данный момент Савченко принимает вместо пищи специальные медицинские препараты для поддержания здоровья.
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