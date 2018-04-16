«На двух пожарных одна каска»: якутские спасатели объявили массовую голодовку

В якутском микрорайоне Кангалассы местные пожарные объявили голодовку знак протеста против условий работы, а также низких зарплат. Об этом сообщил портал News.Ykt.Ru.

Как рассказал председатель профсоюза Андрей Холтосунов, принять участие в массовой голодовке готовы более 50 человек, однако точное число участников не уточняется. Он отметил, что голодать собирается в палатке рядом с частью.

С конца 2017 года пожарные жаловались на заработную плату, которая оценивается не выше 35 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники местной пожарной службы постоянно лишались премий.

На двух пожарных одна каска, зимой в — 50 выезжаем в летних резиновых сапогах. За свой счет ремонтируем машины, а также пытаемся содержать старое, аварийное здание, в котором расположена часть. Нам считают условия труда по минимальной шкале опасных условий. В итоге мы имеем зарплату 30-35 тысяч рублей, тогда как федеральные наши коллеги получают 50-60 тысяч

— Андрей Холтосунов.

По его словам, всех недовольных сотрудников вынуждают писать заявление по собственному желанию, либо же находят повод уволить.

Пожарные намерены голодать до тех пор, пока руководство не устранит нарушения.