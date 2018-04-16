Бывший глава Рады: все решения на Украине принимаются в Госдепе США

«Донбасс безусловно вернётся в состав Украины, но нынешняя власть в этом не заинтересована, потому что она выполняет внешние указания в этом вопросе. Она управляема извне», — цитирует Мороза телеканал NewsOne.

Он подчеркнул, что демонстрация желаний Киева ничего не значит, потому что все решения принимаются в Госдепе США.

Ранее Аваков рассказал о плане по реинтеграции Донбасса и предложил ввести статус коллаборанта для его жителей.