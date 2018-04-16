Ещё
Бывший глава Рады: все решения на Украине принимаются в Госдепе США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший глава Рады: все решения на Украине принимаются в Госдепе США 

RT на русском 16 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
Украинская власть находится под внешним управлением со стороны Государственного департамента США. Об этом заявил бывший глава Верховной рады Украины Александр Мороз, комментируя планы главы МВД Украины Арсена Авакова по реинтеграции Донбасса.
«Донбасс безусловно вернётся в состав Украины, но нынешняя власть в этом не заинтересована, потому что она выполняет внешние указания в этом вопросе. Она управляема извне», — цитирует Мороза телеканал NewsOne.
Он подчеркнул, что демонстрация желаний Киева ничего не значит, потому что все решения принимаются в Госдепе США.
Ранее Аваков рассказал о плане по реинтеграции Донбасса и предложил ввести статус коллаборанта для его жителей.
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал план Киева по реинтеграции Донбасса.
RT на русском: последние новости
Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора Эксперт оценил возможное введение США новых санкций против Китая Эксперт оценил возможность прекращения поставок в США ракетных двигателей
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу110
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой189
Кобзон выбрал место на кладбище139
У Порошенко нашли секретную фабрику247
Американский беспилотник замечен у границ РФ159
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение