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Рахмон обсудил с главой МИД Афганистана вопросы безопасности
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Рахмон обсудил с главой МИД Афганистана вопросы безопасности 

Мир24 1 час назад
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с министром иностранных дел Афганистана Салохиддином Раббони, передает «МИР 24».
Глава государства подчеркнул важность сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. В свою очередь, руководитель МИД Афганистана отметил, что этой проблеме уделяется особое внимание.
«Мы подчеркнули необходимость укрепления и расширения сотрудничества в общей борьбе против современных опасностей и угроз — терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, контрабанды оружием и других аспектах, связанных с организованной преступностью», — сказал Раббони.
Вопросы торговли и энергетики Эмомали Рахмон обсудил с Генсекретарем Организации Экономического Сотрудничества Халилом Иброхимом Акча. Президент подчеркнул важность сотрудничества между странами ЭКО.
«Речь шла об использовании масштабных гидроэнергетических ресурсов Таджикистана для обеспечения возрастающих потребностей региона. Кроме того, мы оценили огромные возможности для развития туризма во благо стран членов Организации Экономического Сотрудничества», — сказал генсек организации.
Национальная стратегия развития Таджикистана рассчитана на 12 лет.
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