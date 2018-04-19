Ещё
Премьеры России и Таджикистана обсудили торговлю и энергетику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьеры России и Таджикистана обсудили торговлю и энергетику 

Мир24 23 минуты назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с коллегой из Таджикистана Кохиром Расулзода торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также совместные проекты. Встреча прошла в Москве 19 апреля, сообщает пресс-служба российского правительства.
«В ходе встречи обсуждались основные вопросы российско-таджикистанского взаимодействия, включая торгово-экономическое сотрудничество, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях», — говорится в сообщении.
Расулзода посещает Россию в связи с проведением 20 апреля очередного 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Полтавченко и Бердымухамедов обсудили сотрудничество в разных сферах Франция планирует завершить расследование «дела Керимова» до конца года В странах ЕАЭС нарушителям конкуренции дадут шанс исправиться
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300469
Российским морякам удалось сбежать с Украины121
РФ нашла способ поквитаться с США77
Болгария: спасибо России, но…236
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца209
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение