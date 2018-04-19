Премьеры России и Таджикистана обсудили торговлю и энергетику

«В ходе встречи обсуждались основные вопросы российско-таджикистанского взаимодействия, включая торгово-экономическое сотрудничество, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях», — говорится в сообщении.

Расулзода посещает Россию в связи с проведением 20 апреля очередного 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном.

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