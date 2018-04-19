Медведев обсудил с премьером Таджикистана сотрудничество двух стран в разных сферах

"В ходе встречи обсуждались основные вопросы российско-таджикистанского взаимодействия, включая торгово-экономическое сотрудничество, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Таджикистана посещает Россию в связи с проведением 20 апреля заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.