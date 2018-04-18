Главы МИД Таджикистана и Туркменистана обсудили сотрудничество между странами

Глава МИД Таджикистана Сироджидин Аслов провел встречу с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

«В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также сотрудничество между двумя странами в рамках международных и региональных организаций», — говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен ратификационными грамотами по Межправительственному соглашению о стратегическом партнерстве Таджикистана и Туркменистана.

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