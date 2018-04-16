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В Минобороны рассказали о реальных целях ударов коалиции по Сирии
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В Минобороны рассказали о реальных целях ударов коалиции по Сирии 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что реальными целями удара США и союзников были не только объекты в Барзе и Джарамани, но и сирийские военные объекты.
Целями ракетных ударов США, Великобритании и Франции были не только центр производства химического оружия и склады, но и военные объекты. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барзе и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы», — сказал он.
Ранее США и союзники заявляли, что удары якобы планировалось нанести исключительно по трем сирийским объектам. Данное утверждение Конашенков подверг сомнению.
«То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» на каждую цель. Вместе с тем подобные заявления вызывают большой скепсис», — отметил представитель Минобороны России.
Генерал-майор добавил, что фото, сделанные в районе Барзы, говорят о том, что «характер разрушений в результате ракетного удара не соответствует масштабу разрушений от применения трех десятков крылатых ракет».
По словам Конашенкова, сирийским правительственным силам удалось отразить ракетный удар с помощью комплексов противовоздушной обороны: С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела».
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большую часть которых сбила сирийская ПВО.
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