В Минобороны рассказали о реальных целях ударов коалиции по Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что реальными целями удара США и союзников были не только объекты в Барзе и Джарамани, но и сирийские военные объекты.

Целями ракетных ударов США, Великобритании и Франции были не только центр производства химического оружия и склады, но и военные объекты. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барзе и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы», — сказал он.

Ранее США и союзники заявляли, что удары якобы планировалось нанести исключительно по трем сирийским объектам. Данное утверждение Конашенков подверг сомнению.

«То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» на каждую цель. Вместе с тем подобные заявления вызывают большой скепсис», — отметил представитель Минобороны России.

Генерал-майор добавил, что фото, сделанные в районе Барзы, говорят о том, что «характер разрушений в результате ракетного удара не соответствует масштабу разрушений от применения трех десятков крылатых ракет».

По словам Конашенкова, сирийским правительственным силам удалось отразить ракетный удар с помощью комплексов противовоздушной обороны: С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела».

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большую часть которых сбила сирийская ПВО.