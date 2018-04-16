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«Библионочь-2018» пройдет в Центральной городской детской библиотеке в Нижнем Новгороде
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«Библионочь-2018» пройдет в Центральной городской детской библиотеке в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 17 минут назад
Фото: Newsroom24
А. М. Горького в Нижнем Новгороде.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, мероприятие состоится 21 апреля в 17.00.
В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения в библиотеке пройдет программа «Волонтеры книжной культуры».
Помещение библиотеки превратится в интерактивное пространство из шести залов для игр, чтения, презентаций и мастер-классов. Большую часть мероприятий акции, среди которых мастер-классы в техниках оригами, квиллинга, витражной росписи, плетения на коклюшках, проведут волонтеры библиотеки и ее читатели.
Также в программе: литературный квест, интеллектуальный футбол для читающих семей, музыкальное рандеву, библиоквилт, пазл-соревнование «Горький150».
Для дошкольников и младших школьников будет работать детективное агентство «Колобок». Мастер-классы в техниках бумагопластики, ремонту книг и по созданию оригинальных книжных закладок проведут сотрудники библиотеки. Кроме того, свою программу представят гости «Библионочи» — танцевальный коллектив «Волжские узоры» и студенты Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева.
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