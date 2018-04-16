Захарова: США не смогли поддерживать с РФ «дипломатическую игру» и перешли к санкциям

"К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру, и, в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану «Б»: бесконечным запугиваниям, санкциям. Это просто часть большой стратегии", — сказала она.

"Это не новость в международных делах, новость в том, что страны, которые еще вчера провозглашали свободу и конкуренцию, невозможность вмешательства в экономические процессы, в свободную торговлю и так далее, занимаются, это даже не протекционизм, просто силовым давлением для реализации собственных планов и инициатив", — добавила Захарова.