Ещё
Захарова: США не смогли поддерживать с РФ «дипломатическую игру» и перешли к санкциям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: США не смогли поддерживать с РФ «дипломатическую игру» и перешли к санкциям 

ТАСС 18 минут назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. США не смогли поддерживать с Россией «дипломатическую игру» и перешли в своей внешнеполитической стратегии к «плану Б», который заключается в силовом давлении для реализации собственных планов и инициатив. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
"К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру, и, в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану «Б»: бесконечным запугиваниям, санкциям. Это просто часть большой стратегии", — сказала она.
"Это не новость в международных делах, новость в том, что страны, которые еще вчера провозглашали свободу и конкуренцию, невозможность вмешательства в экономические процессы, в свободную торговлю и так далее, занимаются, это даже не протекционизм, просто силовым давлением для реализации собственных планов и инициатив", — добавила Захарова.
ТАСС: последние новости
Чехия поддержала военную операцию США, Франции и Великобритании в Сирии Госдеп утверждает, что борьба с ИГ - единственная задача военного присутствия США в Сирии Выходцы из Сирии устроили митинг против американской агрессии у посольства США в Брюсселе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США533
Россия получила неожиданную поддержку124
Трамп отложил санкции против России78
Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России112
«Остаётся уповать на терпение Москвы»31
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение