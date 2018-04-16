Британский таблоид написал о единственном жителе заброшенного гарнизона в Приморье

Мнения комментаторов разделились.

Материал под заголовком «Один в русском городе-призраке» вышел на сайте британской газеты Daily Mail. Он посвящен истории 61-летнего Александра Кузнецова , единственного жителя заброшенного гарнизона «Пристань» в Шкотовском районе Приморского края

«Бывший красноармейский электрик является последним жителем разрушенного города-призрака времен Холодной войны, оставленного после распада Советского Союза. 61-летний отшельник Александр Кузнецов живет один в ржавой, разграбленной бывшей военной базе Пристань. Единственной компанией пенсионера по прозвищу «Последний из могикан России » является его кошка Люся и ее три котенка», — говорится в материале, который цитирует публикацию издания The Siberian Times.

Среди более чем трех деcятков комментариев на сайте Daily Mail есть и такие:

— Бедный парень, он прекрасен и никому не причиняет вреда, мне интересно, какие книги он читал? — Если старик счастлив, то почему бы и нет. — Почему бы не выбрать квартиру с балконами? — Типичная российская эмоциональная картина: застрял в прошлом и обитает в печали. Я не думаю, что вы можете назвать это «счастливой жизнью». — Русские слабы с такими солдатами. Британская армия пройдет через них, как горячий нож через масло. В ответ: «Почему бы не сообщить обо всех этих бывших солдатах, спящих на улицах Лондона? О, извините, неправильная пропаганда». — Вы видите старика в заброшенном городе. Я вижу, что бывший солдат лоялен к государству, выживая в суровом климате без благ, таких как проточная вода и электричество.