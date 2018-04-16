В Орловской области половина госзакупок проходит с одним поставщиком

— Таких контрактов было заключено более 60 процентов от всех закупок, — пояснил Иван Левин . — Учреждения здравоохранения, образования и соцзащиты населения зачастую заключали их с превышением сложившихся в ЦФО рыночных цен.

Чаще всего через одного поставщика по завышенным ценам приобретались продукты питания и лекарства. А во время проведения аукционов участники сбивали цену настолько, что аудиторы усомнились в качестве поставленного товара.

Например, творог поставлялся по 60 рублей за килограмм, хотя рыночная цена вдвое выше. Проверить качество в ходе аудиторской проверки невозможно. Закон о госзакупках разрешает заказчику проводить приемку самостоятельно. В актах указано, что «анализ проведен методом визуального осмотра».

Контролерами был выявлен картельный сговор: вскрыты 53 закупки лекарственных средств, в которых участвовали шесть компаний с признаками взаимозависимости. Им досталось 85 контрактов на 252 миллиона рублей. Материалы были переданы в управление ФАС , которое подтвердило подозрения аудиторов. По данным фактам проводится расследование.

— В сфере ремонта и строительства дорог доля контрактов с единственным поставщиком превысила 80 процентов, — сообщил Иван Левин.

Например, в один лот объединили строительство девяти сельских дорог. Тендер на 460 миллионов рублей достался небольшой фирме, которая не выполнила в срок обязательства. Заказчик расторг контракт, подал на подрядчика в суд, но вернуть деньги уже невозможно — тот «ушел» в процедуру банкротства.

— Вместо авансов подрядчикам перечисляли 100-процентую предоплату, — говорит депутат облсовета Виталий Рыбаков . — Контракты не исполнялись, а подрядчики исчезали. Дорог нет, денег — нет.

По словам вице-губернатора по экономике и финансам Вадима Тарасова, производить закупки у единственного поставщика областной дорожной службе пришлось из-за отсутствия интереса к ее предложениям. Она 120 раз объявляла запросы предложений, но состоялось только 11 процедур.